Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде

Наталья Поклонская ранее заявляла, что мечтает занять должность посла РФ на Островах Зелёного Мыса. Отказ экс-прокурора Крыма от заманчивого назначения удивил публику.

Подписчикам Натальи Поклонской в Instagram не терпелось получать экзотический контент из государства Западной Африки. Фолловеры то и дело спрашивали Наталью, когда же она побалует их снимками из Кабо-Верде.

Политический деятель разочаровала аудиторию отказом обосноваться в райском уголке планеты. Поклонская, которая получила образование и стала магистром международных отношений, приняла решение остаться на родине.

В МИД сообщили, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства. Это заявление спровоцировало множество догадок. Романтически настроенные интернет-пользователи решили, что Поклонская выходит замуж. В пользу этой версии говорит последний пост общественного деятеля в Instagram.

"Друзья, поздравляю всех с Крещением Господним! Желаю каждому добрых и радостных событий в жизни, здоровья и честных искренних отношений!" — написала Поклонская под фото в белом халате на фоне сугробов.

Публика решила, что Наталья сейчас находится в серьёзных отношениях, которые и задержали её в России.

Скромная женщина, которую все привыкли видеть в строгих нарядах, в последнее время удивляет новыми образами. Наталья недавно примерила сногсшибательное красное платье с открытым верхом.

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