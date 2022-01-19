МИД РФ: Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным причинам

Отъезда экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской в качестве российского посла в Кабо-Верде не будет из-за изменения её личных обстоятельств, сообщили в МИД РФ.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Поклонскую на должность посла РФ в Кабо-Верде в октябре прошлого года. По информации близких к Кремлю и Госдуме источников, в администрации президента, в ЕР и руководстве Крыма не захотели видеть экс-прокурора республики в новом составе нижней палаты парламента.

Республика Кабо-Верде, куда должна была отправиться Поклонская, находится на Островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане. Страна является бывшей португальской колонией, получившей независимость в 70-х годах ХХ века. В 2020 году население Кабо-Верде составляло 560 тысяч человек.

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