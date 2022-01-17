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Автор Елена Былкина

Наталья Поклонская впечатлила публику эффектным нарядом

Общество

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская в честь окончания Дипломатической академии нарядилась в красное облегающее платье с открытым плечом. Публика заметила в образе экс-прокурора Крыма один огрех.

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская отличается скромностью. Её привыкли видеть либо в деловом стиле, либо в простой повседневной одежде. Женщина на этот раз решила блеснуть нарядом и облачилась в эффектное платье, которое плотно облегает её стройную фигуру.

Заметно, что Наталья в таком наряде чувствует себя неуютно. Активистка стыдливо прикрыла волосами оголённое плечо.

"По случаю окончания Дипломатической академии можно примерить красивое платье", — подписала фото Поклонская.

Подписчики похвалили Наталью, которая выглядит очень мило.

"Платье шикарное! И вы сами клёвая";

"Наталья Владимировна, шикарно выглядите", — писали фолловеры под постом очаровательного политического деятеля.

Знатоки моды объяснили Наталье, что она неудачно подобрала колготки и туфли к образу.

"Красивое платье! Только не с черными колготами. Туфли и колготки лучше подойдут бежево телесные", — учили Поклонскую в Сети прописным стилистическим истинам. 

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Поклонская показала видео в постели
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы наталья поклонская
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