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Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Общество

Бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая недавно была назначена послом РФ в Кабо-Верде, провела небольшую экскурсию по своему дому для подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

На видео политик показала, как проводит своё утро. Поклонская в чёрной ночнушке встаёт с кровати, надевает сверху белую накидку, затем идёт в ванную комнату умываться и чистить зубы. После этого она варит себе кофе и пьёт его, сидя на полу рядом с котом.

Кроме того, Поклонская продемонстрировала вид со своего балкона на крымский пейзаж: горы, лазурное небо, частные дома.

"Вот так проходит моё утро выходного дня", — подписала пост посол России в Кабо-Верде.

Подписчики пожелали Поклонской хорошего отдыха и восхитились её красотой.

"Казалось бы, депутат, дипломатический представитель, а внутри девочка, красивая и обаятельная", — прокомментировал один из пользователей.

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Наталья Поклонская пригласила украинских депутатов в Крым
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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