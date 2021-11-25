Поклонская объяснила, почему до сих пор не уехала в Кабо-Верде

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская объяснила, почему до сих пор не вылетела на новое место работы.

По её словам, специалисты Министерства иностранных дел РФ ещё не закончили несколько процедур по её трудоустройству, передаёт РИА Новости.

Также она прокомментировала ряд публикаций в соцсетях, в которых пользователи обвинили её в получении лёгкой зарплаты. Дипломат подчеркнула, что с момента окончания срока полномочий депутата Государственной думы ещё не получала никаких выплат.

Посол РФ в Кабо-Верде попросила не переживать о начислении ей денег "зазря".

Ранее Наталья Поклонская заявляла, что прибудет в государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километрах от побережья Африки, примерно к середине ноября.

Президент Владимир Путин назначил её послом России в Кабо-Верде в октябре.

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