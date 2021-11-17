Поклонская: "QR-коды нарушают Конституцию"

Бывший депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию и базовые права человечества.

"QR-коды действительно нарушают Конституцию, и не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года" — сказала Поклонская в прямом эфире в Instagram.

На прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

В своём Telegram-канале политолог Станислав Белковский прокомментировал высказывания Поклонской, направленные против QR-кодов. Эксперт считает, что после этих слов экс-депутат Госдумы может лишиться должности посла в Кабо-Верде, которая для неё не так важна и нужна. Белковский назвал новое назначение экс-прокурора Крыма "формой унижения амбициозного и харизматичного политика, способом изгнания Поклонской из РФ-политики".

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