Василий Уткин показал, чем его кормят в больнице: "Что за люди"

Василий Уткин попал в больницу. Спортивный журналист развлекается в кардиоцентре тем, что изучает больничный рацион. Угощения в медучреждении вызывают в нём прилив ностальгических чувств.

Завтрак Василия Уткина в больнице

Больничный завтрак по-настоящему удивил спортивного комментатора.

"Завершая ностальгическую серию больничных натюрмортов: завтрак. Масло кубиком… Сколько воспоминаний! Эх. Завтра — в будни, в серую рабочую свободу… Upd. Ребятки, рядом с куском хлеба не масло (кому это вообще могло прийти в голову, что за люди); это же омлет!" — написал Уткин в своём Instagram-аккаунте под фото с едой.

Подписчики активно комментировали пост журналиста.

"Половину пачки масла и к ней один кусочек весеннего? Это какой слой икры потом должен быть?"; "Яйца варёного не хватает"; "Какая-то жесть, меню не меняется столетиями?" — писали фолловеры.

Ранее Уткин уверил поклонников, что не болен:

"Я нахожусь в больнице на плановом обследовании. Как ты знаешь, я а) толст и б) мне скоро 50 лет. И этого достаточно, чтобы в январе проверить всё, что связано с деятельностью сердца. В четверг выпустили ФК, в пятницу утром я прикатил в кардиоцентр им. Мясникова и улёгся", — объяснял спортивный комментатор.

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