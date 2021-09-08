Уткин отреагировал на увольнение Канделаки с поста гендиректора "Матч ТВ"

Спортивный журналист Василий Уткин с сарказмом высказался о том, что Тина Канделаки лишилась поста генерального продюсера "Матч ТВ".

Василий Уткин не жалует свою бывшую коллегу по "Матч ТВ". Об их конфликте известно давно.

Спортивный комментатор периодически делает выпады в сторону Канделаки. Летом он предложил Тину на роль Сталина.

"Когда Бузова закончит играть в спектакле про молодого Сталина, для продолжения хайпа я подсказываю еще одну актрису, способную сыграть в жанре травести, прямо на главную роль — Сосо Джугашвили. Потому что я за прекрасное", — писал в своём блоге спортивный журналист.

Василий Уткин не мог обойти тему с лишением Тины высокой должности.

"Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь — они в окно", — привёл Уткин слова Владимира Высоцкого в своём Telegram-канале.

Журналист, вероятно, намекает на то, что Канделаки не осталась в проигрыше, так как её тут же посадили в кресло зам директора "Газпром Медиа".

Должность генерального продюсера "Матч ТВ" теперь доверили Александру Тащину, который ранее был главным редактором телеканала.

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