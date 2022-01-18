Российские денди полюбили кальсоны: стильно и для здоровья профит

Хит продаж в магазинах нижнего белья в Подмосковье — кальсоны. Те самые, которые по привычке советских времён презрительно именуют подштанниками.

По словам бьюти-блогера Натальи Ланской, "мода — на то и мода, чтобы нас удивлять":

"Утеплённое бельё для неудачников неожиданно для всех стало признаком привлекательности. Парни всех возрастов полюбили кальсоны, которые вдруг стали признаком сознательности и сексуальности".

Ничего удивительного

Кальсоны — залог здоровья мужчин. Причём, как утверждает Давид Саркисян, уролог из подмосковного Лыткарина, в прямом смысле слова. И все представители сильного пола, взрослея, это понимают.

По словам врача, "взросление" у мужчин наступает годам к сорока или попозже — когда они уже успели "познакомиться" с простатитом и мочекаменными болезнями. Которых, оказывается, можно было избежать, если пораньше — ещё в юности — прикупить кальсоны.

Нательное бельё в холодную погоду снижает риск запустить мужскую мочеполовую сферу на 70%.

"В любом возрасте и при любом социальном статусе мужчина должен носить зимой нижние штаны, — сказал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" Давид Саркисян. — Они помогают создать тепловой барьер, снизив разницу температур окружающей среды и тела до минимума".

Для примера:

когда температура на улице минус 15º, а температура тела 36,6, разница — аж 50º.

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