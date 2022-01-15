Как избежать ссор в семье из-за вакцинации, рассказал психолог

Глава Российского психологического общества, декан факультета психологии МГУ им. Ломоносова Юрий Зинченко рассказал, как не поссориться с близкими из-за вакцинации против COVID-19. По мнению специалиста, которое он озвучил в разговоре с ТАСС, в этом вопросе важно поддерживать друг друга и делиться достоверной научной информацией о коронавирусе и мерах его профилактики.

"Общество раскалывает невежество. Мы должны понимать, что мир устроен по тем законам, которые открыли физики, просчитали математики, продолжили химики, освоили биологи, ну и все науки этим занимаются. Поэтому та форма научного познания мира и научная картина мира — это основа здорового общества и здоровой семьи, в частности", — сказал психолог.

Помимо этого, он подчеркнул важность взаимной поддержки среди родных и близких в непростой период пандемии.

Зинченко напомнил о роли властей и СМИ, распространяющих данные, выявленные учёными. По мнению психолога, одним из основных результатов 2021 года — года науки и технологий — стала информационная кампания, целью которой явилось противодействие распространению коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.