В Госдуме поддержали идею использовать на лечение ребёнка маткапитал

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла хорошей идеей разрешить родителям оплачивать дорогостоящее лечение ребёнка из материнского капитала.

Ранее с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

"Я считаю, что это правильная идея… Это идея матерей, отцов, которые обращаются к государству с такой просьбой о помощи", — цитирует Бессараб RT. — "Сегодня можно расходовать маткапитал на приобретение жилья, строительство, реабилитацию ребёнка-инвалида, обучение одного из детей, пенсию для мамы, помощь семье… Я думаю, что лечение — это не менее значимая цель".

Бессараб отметила, что основная проблема родителей это затруднительное финансовое положение, а в некоторых случаях жизнь ребёнка зависит от скорости оказания медицинских услуг. Порой счёт идёт на дни и часы.

По словам члена комитета Госдумы, правительству необходимо создать перечень заболеваний, при которых родители смогут оплатить лечение ребёнка из маткапитала.

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