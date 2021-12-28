Маткапитал в России можно будет использовать на лечение ребёнка

Материнский капитал в России возможно разрешат тратить на дорогостоящее лечение или реабилитацию ребенка. С таким предложением к Минтруду и Минздраву выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Как сообщает RT, омбудсмен указала, что сложный диагноз, или травмы после ДТП требуют много финансовых затрат. В этом случае поддержать родителей может наделение правом на использование средств материнского капитала на лечение.

"В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса "ребёнок-инвалид", — говорится в тексте обращения.

Размер материнского капитала в 2022 году увеличится. По новому закону, он будет рассчитываться по уровню фактической инфляции, а не прогнозной.

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