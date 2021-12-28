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В Госдуме оценили идею Жириновского включить новогодние каникулы в отпуск

Общество

Идея включить дни новогодних каникул в отпуска россиян "не имеет законодательной перспективы", заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко, комментируя Pravda.Ru соответствующее предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

В Госдуме оценили идею Жириновского включить новогодние каникулы в отпуск

"Не думаю, что эта идея будет поддержана", — сказал депутат.

По его словам, длинные рождественские каникулы, которые по началу воспринимались с достаточно большим скепсисом, в настоящее время получают всё большую популярность, в частности, потому, что дают родителям возможность побыть со своими детьми.

Тарасенко усомнился в том, что идея добавить 15 дней к отпуску за счёт новогодних каникул будет легко воспринята.

"Такая точка зрения имеет право на существование, определенное количество людей предложение Владимира Вольфовича поддержит. Но мне представляется, что законодательной перспективы она не имеет", — заявил депутат.

Ранее глава фракции ЛДПР предложил вместо фиксированных новогодних каникул добавить к обычным отпускам россиян ещё 15 дней, которые они могут взять в любой момент по своему выбору.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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