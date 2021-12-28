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Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск: "Сами выберут"

Общество

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил предоставить россиянам выбор, когда они могут "отгулять" новогодние каникулы. По его словам, длинные выходные необходимо включить в отпуск.

Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск: "Сами выберут"

Как отметил Жириновский, такое предложение обусловлено резким скачком смертности в период январских каникул. И чтобы сократить эти показатели, россияне могут решать, когда они хотят воспользоваться правом отдохнуть.

"ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням ещё 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород", — пояснил лидер партии РИА Новости.

По мнению Жириновского, на новогодних каникулах из-за закрытых заведений и существенного повышения цен, россиянам ничего не остаётся, как "сидеть дома и пить". Что приводит к потере экономических показателей для страны и здоровья для граждан.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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