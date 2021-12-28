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Сергей Шнуров рассказал, почему не будет праздновать Новый год

Шоу-бизнес

Российский исполнитель, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что не собирается отмечать Новый год, потому что ему не нравятся массовые общественные праздники. Об этом артист сообщил порталу Life.

Сергей Шнуров рассказал, почему не будет праздновать Новый год

"Я Новый год не отмечаю. Я не люблю общественные праздники", — сообщил Шнуров.

То же самое, по словам певца, относится и к Рождеству. И вообще, по его признанию, он любит делать всё наоборот.

"Я люблю отдыхать тогда, когда народ работает", — признался музыкант.

Ранее выяснилось, что группа "Ленинград" обойдётся тем, кто захочет заказать её на новогодний праздник, обойдётся заказчикам дороже всех остальных российских музыкальных коллективов. По словам концертного директора "Ленинграда" Юрия Борисова, музыканты смогут спеть для желающих за гонорар в 15 миллионов рублей.

Чуть дешевле обойдётся заказчикам выступление Григория Лепса - за него нужно будет отдать 12 миллионов рублей. Выступление Аллы Пугачёвой в новогодние праздники стоит 10 миллионов рублей, а замыкает топ российских звёзд по стоимости выступления Филипп Киркоров, за радость послушать его вживую придётся заплатить 8 миллионов рублей.

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Ленинград / Сергей Шнуров — И Снова Новый Новый Год !
Автор: Светлана Нерадовская
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