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Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам

Общество

Российский президент Владимир Путин сам выбирает подарки на Новый год для своих внуков, хотя не может пройтись ради этого по магазинам.

Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", — цитирует главу государства ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин встретит Новый год в кругу своих близких.

"Традиционно — с родными и близкими, с друзьями", — рассказал представитель Кремля.

Сам президент также озвучил планы на новогоднюю ночь. "Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента", — рассказал Путин.

Песков сообщил, что рождественская неделя будет для главы государства проходить в частично рабочем режиме.

"Думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", — отметил представитель Кремля.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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