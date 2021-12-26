Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам

Российский президент Владимир Путин сам выбирает подарки на Новый год для своих внуков, хотя не может пройтись ради этого по магазинам.

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", — цитирует главу государства ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин встретит Новый год в кругу своих близких.

"Традиционно — с родными и близкими, с друзьями", — рассказал представитель Кремля.

Сам президент также озвучил планы на новогоднюю ночь. "Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента", — рассказал Путин.

Песков сообщил, что рождественская неделя будет для главы государства проходить в частично рабочем режиме.

"Думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", — отметил представитель Кремля.

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