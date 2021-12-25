Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но в праздничную неделю президенту всё равно придется работать.
По словам Пескова, глава государства редко отдыхает даже в праздники.
"Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я ещё раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", — констатировал Песков.
Как сообщает ТАСС, президент постоянно вынужден работать с документами и другими данными. Особенно это важно на фоне тревожной обстановки в Европе.
Песков не исключает, что уже в новогодние праздники президент может провести встречи, но крупных совещаний пока не запланировано.
Кататься на горных лыжах в Сочи Путин тоже не поедет.
"Мне неизвестно о том, чтобы он это планировал. Пока ничего нет в планах", — сказал Песков.
Ранее президент России попросил жителей страны соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом во время новогодних праздников. Он подчеркнул, что россияне обычно забывают о мерах предосторожности после первого тоста на Новый год.
"Надо прислушиваться к рекомендациям и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было счастливое будущее", — подчеркнул Путин.
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