Песков: Владимиру Путину всё равно придётся работать в праздничную неделю

Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но в праздничную неделю президенту всё равно придется работать.

По словам Пескова, глава государства редко отдыхает даже в праздники.

"Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я ещё раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", — констатировал Песков.

Как сообщает ТАСС, президент постоянно вынужден работать с документами и другими данными. Особенно это важно на фоне тревожной обстановки в Европе.

Песков не исключает, что уже в новогодние праздники президент может провести встречи, но крупных совещаний пока не запланировано.

Кататься на горных лыжах в Сочи Путин тоже не поедет.

"Мне неизвестно о том, чтобы он это планировал. Пока ничего нет в планах", — сказал Песков.

Ранее президент России попросил жителей страны соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом во время новогодних праздников. Он подчеркнул, что россияне обычно забывают о мерах предосторожности после первого тоста на Новый год.

"Надо прислушиваться к рекомендациям и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было счастливое будущее", — подчеркнул Путин.

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