Песков: место встречи Байдена и Путина "даже близко" не обсуждалось

Пресс-секретарь главы президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что место новой встречи российского лидера с главой США Джо Байденом пока никто "даже близко" не обсуждал. По его словам, всё будет зависеть от переговоров по гарантиям безопасности.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что сначала Россия должна получить "конкретные ответы" от НАТО.

"Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы", — цитирует Пескова ТАСС.

Речь идёт о проектах, которые опубликовал российский МИД в середине декабря. В частности, документы содержат договорённости в отношении обеспечения правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса, а также вопрос расширения НАТО и ракетного размещения на "конфликтных" территориях.

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