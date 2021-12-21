Россиян предостерегли от мошенников, которые обещают "трудовые выплаты"

В компании ВТБ рассказали, что перед Новым годом злоумышленники звонят россиянам, которые скоро станут пенсионерами, и представляются работниками госорганов. Кибермошенники обещают перевести "выплаты", просят назвать номер карты и другие личные данные.

По данным корпорации, преступники утверждают, что человеку направили дополнительные средства за трудовой стаж. Доверчивые граждане говорят злоумышленникам номера карт, после чего получают код и сообщают его собеседникам, которые затем похищают деньги, объяснили представители компании.

"Доля хищений с применением социальной инженерии остаётся достаточно высокой — порядка 65%, поэтому важно помнить, что звонок с незнакомого номера может представлять опасность, особенно в предпраздничное время", — предупредил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, слова которого приводит РИА Новости.

В корпорации также призвали не сообщать незнакомым людям личную информацию и переводить деньги на "резервные счета", даже если кто-то говорит, что средства скоро могут украсть. Вместе с этим ВТБ указал на опасность сомнительных приложений, ссылок от неизвестных людей.

Ранее генеральный директор юридической фирмы "Довгилова и партнёры" Ольга Довгилова одобрила идею Центробанка возвращать россиянам деньги, которые украли кибермошенники. В этом случае корпорации с большей ответственностью позаботятся о безопасности клиентов, добавила эксперт.

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