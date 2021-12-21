EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия не даст себя заболтать: НАТО не разместится на Украине или в Грузии
Массовое ДТП с 13 машинами произошло в Москве
Минздрав: в РФ около 30 пациентов с омикрон-штаммом COVID-19
Вирусолог Баранова объяснила, как победить "омикрон"
Financial Times: в НАТО нет единой позиции по переговорам с Россией
В Париже освободили двух женщин-заложниц и задержали преступника
Минздрав Белоруссии объявил вакцинацию детей от коронавируса
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
В Белоруссии расследуют дело о нападении на дипломатов РБ в Лондоне

Россиян предостерегли от мошенников, которые обещают "трудовые выплаты"

Общество

В компании ВТБ рассказали, что перед Новым годом злоумышленники звонят россиянам, которые скоро станут пенсионерами, и представляются работниками госорганов. Кибермошенники обещают перевести "выплаты", просят назвать номер карты и другие личные данные.

Россиян предостерегли от мошенников, которые обещают "трудовые выплаты"

По данным корпорации, преступники утверждают, что человеку направили дополнительные средства за трудовой стаж. Доверчивые граждане говорят злоумышленникам номера карт, после чего получают код и сообщают его собеседникам, которые затем похищают деньги, объяснили представители компании.

"Доля хищений с применением социальной инженерии остаётся достаточно высокой — порядка 65%, поэтому важно помнить, что звонок с незнакомого номера может представлять опасность, особенно в предпраздничное время", — предупредил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, слова которого приводит РИА Новости.

В корпорации также призвали не сообщать незнакомым людям личную информацию и переводить деньги на "резервные счета", даже если кто-то говорит, что средства скоро могут украсть. Вместе с этим ВТБ указал на опасность сомнительных приложений, ссылок от неизвестных людей.

Ранее генеральный директор юридической фирмы "Довгилова и партнёры" Ольга Довгилова одобрила идею Центробанка возвращать россиянам деньги, которые украли кибермошенники. В этом случае корпорации с большей ответственностью позаботятся о безопасности клиентов, добавила эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Банковские мошенники
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Financial Times: в НАТО нет единой позиции по переговорам с Россией
В Париже освободили двух женщин-заложниц и задержали преступника
Минздрав Белоруссии объявил вакцинацию детей от коронавируса
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Мигрантам предлагают научиться не свистеть и не драться
В Белоруссии расследуют дело о нападении на дипломатов РБ в Лондоне
Глобалисты хотят перевести людей на искусственную еду
Росгосстрах и HeadHunter: 56% россиян поддерживают вакцинацию от COVID-19
Дипломат Гаврилов: Россия больше не оставит действия Запада безнаказанными
Трое жителей Казани умерли от отравления суррогатным алкоголем
Популярное
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".

Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Василий Амирджанов Митрополит выступил против поклонения QR-религии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников