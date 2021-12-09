Юрист оценила инициативу Центробанка о возврате денег жертвам кибермошенников

Гендиректор юридической компании "Довгилова и партнёры" Ольга Довгилова положительно оценила предложение Центробанка возвращать россиянам деньги, которые украли кибермошенники. Таким образом компании с большей ответственностью позаботятся о безопасности клиентов, пояснила специалист.

Вместе с этим юрист указала на недостатки инициативы. Например, граждане могут самостоятельно предоставить злоумышленникам пин-коды и персональную информацию, отметила эксперт.

"На мой взгляд, инициатива пока сырая. Меня смущает момент, что гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Я считаю, что рамки излишне узкие", — сказала Довгилова, слова которой приводит "Свободная пресса".

По мнению специалиста, перед подачей заявки о мошенничестве в Центробанк людям необходимо получить основание от УВД или МВД, продемонстрировать факт возбуждения уголовного дела. Это может вызвать неконтролируемый поток обращений к правоохранителям, но иначе решить проблему не получится, подчеркнула юрист.

По данным Банка России, за третий квартал 2021 года киберпреступники украли более трёх миллиардов рублей, что на 18% больше показателя за июль-сентябрь 2020 года. Получить похищенные средства обратно крайне сложно: в 2019 году из шести миллиардов банки вернули только четыреста миллионов.

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