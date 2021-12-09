EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Пикин рассказал о разрушительных последствиях санкций против России
Пилот ВКС Максим Кабаков сумел посадить самолет с отказавшим двигателем
Экс-посол США в Германии Гренелл: Путин "прочитал" Байдена
В ЕС заявили о готовности использовать все инструменты для поддержки Украины
Захарова обрушилась на США за попытки создать коалицию "своих против чужих"
Глава Союза пассажиров призвал ужесточить санкции за задержку авиарейсов
Шаляпин зажил на широкую ногу после смерти жены: "Убитый горем вдовец"
Британский адмирал высказался о новой "мировой войне" из-за России
Саакашвили рассказал о своих освободителях из тюрьмы

Юрист оценила инициативу Центробанка о возврате денег жертвам кибермошенников

Общество

Гендиректор юридической компании "Довгилова и партнёры" Ольга Довгилова положительно оценила предложение Центробанка возвращать россиянам деньги, которые украли кибермошенники. Таким образом компании с большей ответственностью позаботятся о безопасности клиентов, пояснила специалист.

Юрист оценила инициативу Центробанка о возврате денег жертвам кибермошенников

Вместе с этим юрист указала на недостатки инициативы. Например, граждане могут самостоятельно предоставить злоумышленникам пин-коды и персональную информацию, отметила эксперт.

"На мой взгляд, инициатива пока сырая. Меня смущает момент, что гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Я считаю, что рамки излишне узкие", — сказала Довгилова, слова которой приводит "Свободная пресса".

По мнению специалиста, перед подачей заявки о мошенничестве в Центробанк людям необходимо получить основание от УВД или МВД, продемонстрировать факт возбуждения уголовного дела. Это может вызвать неконтролируемый поток обращений к правоохранителям, но иначе решить проблему не получится, подчеркнула юрист.

По данным Банка России, за третий квартал 2021 года киберпреступники украли более трёх миллиардов рублей, что на 18% больше показателя за июль-сентябрь 2020 года. Получить похищенные средства обратно крайне сложно: в 2019 году из шести миллиардов банки вернули только четыреста миллионов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

МОШЕННИКИ ИЗ "ВТБ БАНКА" ПОЗВОНИЛИ ЮРИСТУ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Узбекистане назревает "марш тюбетеек"
Россия готова к отключению от SWIFT, заявил политолог Зудин
В МИД РФ не исключили повторения "карибского кризиса"
Эксперт Пикин рассказал о разрушительных последствиях санкций против России
Пилот ВКС Максим Кабаков сумел посадить самолет с отказавшим двигателем
Тотальная цифровизация может привести к деменции
Юрист оценила инициативу Центробанка о возврате денег жертвам кибермошенников
Экс-посол США в Германии Гренелл: Путин "прочитал" Байдена
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
В ЕС заявили о готовности использовать все инструменты для поддержки Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников