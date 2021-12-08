Эксперт предостерёг россиян от "мёртвых" банковских карт

Глава направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова рассказала, какие угрозы связаны с банковскими картами, которыми не пользуются люди.

По словам специалиста, даже если человек забыл о карте, с неё может сниматься комиссия. Ещё эксперт отметила, что банк в данном случае всё равно обладает личной информацией клиента. Из-за этого ему могут поступать рекламные звонки и сообщения, пояснила Семерикова. Также она предостерегла граждан от деятельности киберпреступников.

"Более серьёзные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки", — добавила специалист в беседе с РИА Новости.

По данным Банка России, число "мёртвых карт" в третьем квартале этого года составило 95,5 миллиона.

Ранее эксперт в области кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов сообщал об увеличении объёмов скама. Злоумышленники отправляли людям сообщения с ложными обещаниями перевести деньги за участие в опросе или акции. Также в этом году популярным видом кибермошенничества оказались приложения с фейковыми выплатами. Галов посоветовал не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений.

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