В Москве предлагают поужинать в точной копии квартиры из «Иронии судьбы»

В Москве создали точную копию квартиры Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". С 20 декабря у всех желающих появилась возможность поужинать в атмосфере любимой новогодней истории.

Этот проект совместно реализовали Мосфильм и Delivery Club. О том, как это было, рассказал представитель пресс-службы популярного сервиса доставки еды.

"Для её создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съёмок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали — например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади", — передаёт Газета.Ru его слова.

Уже с 20 декабря легендарная квартира готова принять гостей, попасть в неё можно через Delivery Club. Посетителям также предлагается экскурсия по "Мосфильму", на которой расскажут, как проходил процесс съёмок советской мелодрамы и комедии, и покажут оригинальный реквизит.

Ранее психолог Светлана Шарко проанализировала фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" и заявила, что это история о взрослых "маменькиных сынках и дочках".

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