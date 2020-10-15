Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Маргарита Кичерова

Почему Надя и Женя Лукашин выросли и остаются маменькиными детками

Любимая миллионами советская комедия "Ирония судьбы, или С лёгким паром", без которой уже много лет не наступает Новый год, несмотря на кажущуюся простоту сюжета, регулярно становится предметом обсуждений: зрители находят в ней всё новые "спрятанные" режиссёром темы и смыслы. В программе "Правды.Ру" "Популярное кино глазами психолога" Светлана Шарко рассказала о том, что на самом деле это фильм о взрослых "маменькиных сынках и дочках".

— В фильме Жене — 36 лет, Наде — 34 года. Они живут с мамами вот уже много лет, видимо с тех пор, как закончили институт. И считается, что мать — это ключевая фигура в воспитании ребенка, именно от ее поведения будет зависеть, какой станет дальнейшая судьба сына или дочери. Это правда?

— Мать вне сомнения — одна из ключевых фигур. От нее много зависит, но точно так же много зависит и от отца. Мать многое определяет, она определяет внутреннюю ценность, которую ребенок получает вначале. Это прямо очень-очень происходит быстро, буквально с момента рождения, может быть, даже раньше, как женщина относится к своей беременности и то, как она слышит, как прикасается, прикасается или нет к своему ребенку, насколько она готова принимать его, удовлетворять его потребности, отзываться на его нужды, ласково на него смотреть, играть, быть с ним.

Это изначальная ценность, это безопасность, надежная привязанность. Это то, от чего зависит высокая или низкая самооценка человека. Она закладывается в младенчестве. Вне сомнения она может меняться, изменяться, двигаться в сторону и ухудшения, и улучшения.

— Когда следует отделиться от ребенка? Он же вырастает.

— Момент отделения не происходит разово. Отделение происходит постепенно очень мягко, начиная с года, мы потихонечку начинаем отпускать свое дитя, проживаем кризис — год, три, семь. Раз за разом мы отделяемся.

— Почему Женя и Надя остались жить с мамами? Почему они не отделились? Им уже лет-то достаточно для того, чтобы определиться.

— Много может быть причин, почему не отделились. Возможно, потому что в те времена получить отдельную квартиру было практически нереально. Это я так шучу. На самом деле они не отделились в плане того, что у них своя отдельная семья, своя отдельная пара. Они продолжают быть как маленькие дети рядом с мамой.

В нашей стране, кстати, прочно укоренилось убеждение, что отпускать детей от себя опасно.

— В чем опасность?

— Давайте посмотрим на историю нашей родины. Отпустить ребенка очень часто обозначает потерять его. Если ты уйдешь, ты пропадешь. И поэтому за детьми держатся крепко, отдают им очень много — всю себя, нет никакого понимания таких границ, как вы правильно говорите, отойти, отодвинуть. Обе эти женщины — мамы Нади и Жени — в фильме выглядят чуть ли не здоровее своих детей психологически.

— Они и энергичнее гораздо.

— Точно. Потому что когда женщина живет в связи со своим ребенком, то эта связь всегда наполнена и энергией, и любовью, всегда вроде бы есть чем заниматься, ты не одинока — это со стороны матери выглядит так.

— Получается, что родители боятся отпустить детей, но не за них боятся, а за самих себя, за свое одиночество?

— Зачастую так. Эти вещи не осознаются. Но привязать своего ребенка — это очень хороший путь убежать от всего того, что бывает в жизни. Мы тут говорим о матери (у мужчин так же, кроме материнства) быть женой, возлюбленной, подругой. Женщины вкладываются в материнство, потому что оно очень наполнено чувствами. Ребенок ведь отдает любовью.

Очень трудно отказаться от такой бесконечной, бескорыстной любви

— Да, это правда. Некоторым женщинам очень трудно отказаться от этого.

— Родители пытаются опереться на своих детей.

— Правильно. Опереться на ребенка легче, потому что он дает, безусловно. Не нужно так вкладываться в связь, как с мужем. Или как в связь с женой.

В норме, должно быть так: я и мой муж — мы друг у друга на первом месте, а наши дети — на втором. И им так хорошо, потому что они тогда могут заниматься своими детскими задачами роста.

— Получается, что ставить на первое место ребенка — это неправильно.

— Ставить на первое место ребенка, если мы говорим не о каких-то ситуациях кризиса. Ребенку там нечего делать, для него это непосильная ноша — разделять проблемы взрослых людей.

Когда ему отведено второе место, во внутренней картине ребенка и папа, и мама одинаково значимы. Ребенок, чтобы ни было, стремится любить обоих родителей.

— Получается, что отсутствие мужчин в семье и Жени, и Нади несмотря на то, что у Нади был Ипполит, Женя, соответственно, сам мужчина и у него была пара — Галя, но так как не было третьей составляющей — заменителя отца или самого отца, это получается существенный провал в системе.

— Да, вне сомнения это существенный провал в системе. Когда я работаю с историей семьи, то всегда я прошу сделать генограмму — это схематичное изображение семьи четырех поколений. И, знаете, что бывает? Очень часто я вижу, наша тенденция — клиент рисует связи, и они однобоки. Все знают всё вокруг мамы — маминых сестер, братьев, семью, бабушку, а вокруг отца — папа, мама, бабушка, дедушка. Как будто эта связь с отцом не наполнена Г: достаточной силой, эмоциями, позволениями.

— А почему это происходит?

— В нескольких поколениях у нас мужчины терялись по разным причинам. Это опять история нашей семьи. Поэтому недоверие к мужчинам, к сожалению, стало некой нормой. Но это все зов обстоятельств нашей родины, когда мужчина выбывает, когда женщина была вынуждена встать на место "я и баба, и мужик, я и лошадь, и я бык". Вот это про всё про это.

И если наши бабушки, женщины моего возраста теряли мужей на войне, то дальше это поколение потом пошло. Например, отцов. Там уже русские мужчины жесткого и тяжело пили. Отсюда во многом выросло убеждение, что "поднять ребенка" значительно важнее, чем быть счастливой как женщина во всех отношениях. У многих женщин прописана одна из значимых схем, которая называется самопожертвование.

— Они довольны, они самодостаточны, их устраивает их одиночество. Но все равно их ребенок ни мужского, ни женского пола. Они так и не смогли до этого возраста устроить свою судьбу, то есть каким-то образом создать семью. Как вообще появляются маменькины дочки, маменькины сынки, как они вырастают, кто их выращивает?

— Маменькины сынки и маменькины дочки появляются тогда, когда мать травмирована, она не может отпустить, она крепко держит.

Причем держать мать может двумя способами:

  • через любовь, через гиперопеку — она делает себя максимально значимой, не допуская того, чтобы ребёнок мог обойтись без неё.
  • через отвержение — ребенок настолько отвязан, что он пытается оставаться рядом с матерью, чтобы в этой призрачной надежде получить любовь и принятие. 

Мать говорит дочери:

"Ты мерзавка, я вообще не знаю, как это возможно, что ты такая, как ты есть".

И дочка настолько обесценена внутренне, что у нее нет веры, что если она такая мерзавка, ничтожество двинется куда-то, что она кому-то понадобится. А мама начинает транслировать:

"Кто, кроме меня, еще выдержит тебя такую, как ты есть?" К мальчикам послание такое: "Ты настолько ничтожен, ты настолько инфантилен и бездарность, что только я вижу тебя насквозь, могу быть с тобой. Все остальные видят тебя, какой ты есть, и откажутся от тебя". И наша фирменная трансляция, к сожалению, фирменная о том, что женщин может быть много, а мамочка — одна.

Нормальный обмен с родителями звучит так: я тебе даю, а ты берешь это и растешь, и передаешь дальше тогда, когда повзрослеешь.

— А как найти золотую середину родителям в воспитании ребенка?

— Заниматься своей жизнью. Для начала надо вообще понять о том, что ребенок не может быть бесконечным смыслом жизни, это ноша для ребенка, просто которую он не может вытянуть, и по итогу превращается в Женю из "Иронии судьбы". Этот фильм мне трудно смотреть, потому что он про сложных людей. Надя вызывает у меня симпатии больше, потому что она поет хорошо. Женя, конечно, совсем никакой.

— Что нужно, чтобы ребенок не превратился ни в Надю, ни в Женю: в свое время создал семью, чтобы он был счастлив в этой семье, чтобы он не ходил ни направо, ни налево, а шли бы они в одну сторону и смотрели тоже бы в одну сторону.

— Опять скажу: заниматься своей жизнью. Наши вложения в детей, конечно, очень важны. Без поддержки родителей ребенок не может прорваться в этой жизни, вообще быть живым, быть собой.

Но когда у родителей — неважно, мама или папа — есть что-то, чем он живет, кроме своего ребенка, тогда у каждого есть пространство для жизни. Ведь дети учатся не на словах, а дети видят, как живет родитель. И если у родителя есть то, что называется жизнь, в которой ему интересно, в которой его любопытно, в котором он живет, ребенок учится этому же, он учится удовлетворять все свои эмоциональные потребности и стремиться получить то же самое — очень интересное пространство для жизни.

— То есть ребенок должен видеть, что родитель живет своей жизнью, он посещает друзей, ездит в путешествия, имеет какое-то хобби?

— Все, что угодно: читает, радуется, позволяет себе удовольствия в жизни, что ему нравится. Тогда ребенок позволяет себе то же самое.

— А иногда родители боятся, что им не будет хватать времени на ребенка, если они будут позволять себе какие-то удовольствия.

— Это один из страхов зависимости нездоровья. Вполне ребенок может участвовать посильно в жизни родителя. Для меня доставляет большое удовольствие, например, ходить куда-то с сыном. Каждые выходные приезжаем с загорода, когда есть возможность, и бродим и по зоопарку, и по ВДНХ.

Мы прошли, наверное, уже все музеи. Почему? Потому что ребенок вполне может участвовать и это интересно.

Здесь мы выходим в другой вопрос, что зачастую у нас родительство сопряжено с ощущением: дети — это так трудно, это ужас какой — дети. Это не так. Потому что оно трудно, если ты начинаешь загружаться ребенком выше головы. На самом деле родительство — это прекрасно, потому что оно очень наполнено любовью. И не надо так сильно крутиться во всем этом.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовила Ольга Лебедева

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы психология ирония судьбы светлана шарко маргарита кичерова
Новости Все >
В Набережных Челнах обнаружили мумию женщины
В Ивановской области мужчина убил и обокрал девушку, провожая её домой
В Москве рабочие погибли при обрушении строительной люльки
Отлучённый от церкви монах Сергий смог открыть новый храм на Урале
В Петербурге в реке выловили пакеты с останками человека
Депутат Госдумы рассказал, почему Россия помогает ЦАР
В Москве задержан убийца 15-летней школьницы
В Волгограде предотвращена серия терактов
Глава НИИ в Петербурге объяснил, зачем покупает человеческие конечности
Кудрин выступил с прогнозом цен на нефть
Последние материалы
В Ивановской области мужчина убил и обокрал девушку, провожая её домой
В Москве рабочие погибли при обрушении строительной люльки
Отлучённый от церкви монах Сергий смог открыть новый храм на Урале
В Петербурге в реке выловили пакеты с останками человека
Почему Надя и Женя Лукашин выросли и остаются маменькиными детками
Депутат Госдумы рассказал, почему Россия помогает ЦАР
В Москве задержан убийца 15-летней школьницы
В Волгограде предотвращена серия терактов
Что народу предлагается взамен привычных "вечных ценностей"
Глава НИИ в Петербурге объяснил, зачем покупает человеческие конечности
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию

19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.

Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Здоровье
Врачи перечислили признаки того, что человек уже переболел COVID-19
Новости медицины
В препаратах от давления обнаружили новые побочные эффекты
Новости Белоруссии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобряют санкции ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Mi-5 считает Россию одним из врагов королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
В Белоруссии начался диалог строгого режима
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников