Психолог Наумова: как "осадить агрессора" в школе и спасти ребёнка от буллинга

Первопричин школьного буллинга может быть множество: внешность, характер, темперамент ребёнка. Однако чаще агрессор чувствует, что может абсолютно безнаказанно издеваться над своей жертвой. В беседе с Pravda. Ru психолог Наталья Наумова рассказала, как действовать родителям, если их ребёнок стал объектом травли.

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Сила — не выход

По словам Наумовой, часто когда родители узнают, что их чадо обижают, стараются отправить ребёнка в экстренном порядке в спортивные секции. Логика проста — сможет постоять за себя. Однако психолог уверяет, это может привести к ещё большим проблемам.

"Не нужно предлагать ребёнку экстренным образом начинать заниматься самбо, карате и так далее. Это не помогает. Это вообще уводит в сторону. Важно, чтобы родитель сообщил администрации школы, сообщил классному руководителю о том, что происходит в классе, о том, что ребёнка обижают, что ребёнок подвергается буллингу. Не надо быть сторонним наблюдателем, смотреть, как ребёнок справится", — пояснила Наумова.

Наумова подчеркнула, что в таких случаях необходимо, чтобы ребёнок доверял родителям и мог обратиться к ним за помощью. Взрослые в свою очередь могут собрать доказательства и обратиться в правоохранительные органы.

По букве закона

По словам психолога, сейчас доказать, что ребёнок стал мишенью травли и издевательств гораздо проще, чем раньше. Родителям необходимо обратиться в школу и запросить записи с видеокамер. Кроме прочего, научить ребёнка снимать на мобильный моменты агрессии в его сторону. В случае если к нему применяли насилие, то снять побои.

"Если есть синяки, зарегистрировать эти синяки, снять, отметить их в поликлинике для того, чтобы это было зафиксировано. Далее обращаться в полицию, в прокуратуру, в Следственный комитет, в Министерство образования — у нас много куда можно обращаться", — пояснила психолог.

Конечно, после такого обращения начнутся следственные действия, к чему ребёнка тоже нужно подготовить психологически. Однако психолог уверяет, необязательно добиваться самого строгого наказания для обидчика. Достаточно хорошенько припугнуть.

"Родители агрессора становятся более внимательны к агрессору, уделяют ему внимание, объясняют ему, как надо себя вести. Сам агрессор испуган. И всё, травля прекращена буквально в считанные дни", — резюмировала Наумова.

Психолог подчеркнула, что важно помнить при "поисках справедливости", что агрессор — это тоже ребёнок. И, возможно, у обидчика проблемы в семье, травмы или другие причины для такого поведения. Однако это не значит, что есть ситуации, в которых насилие оправдано.