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В Госдуме предложили бороться с буллингом в школах "уроками доброты"

Мир

Заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил внедрить в российские школы "уроки доброты" с целью побороть издевательства над детьми и подростками.

В Госдуме предложили бороться с буллингом в школах "уроками доброты"

Как отметил депутат, уголовное наказание распространяется только на учеников старших классов. При этом травля существует и в среднем звене, поэтому необходимо выбрать другой способ борьбы с таким явлением, добавил парламентарий. Он заявил, что образование надо регулировать нравственными законами.

"Прежде всего надо думать о том, как сделать всю обстановку в школе, если хотите, добрее. Наш знаменитый клоун, но я бы сказал педагог, Юрий Куклачёв, уже много лет проводит уроки доброты в разных российских школах. И я бы, наверное, не в виде специального предмета, а в виде системы классных часов ввел в школе уроки доброты", — объяснил Смолин для Радио 1.

По словам депутата, сегодня много публичного насилия в школах из-за "жёсткого" общественно-информационного пространства. Больше всего насилия в американских учебных заведениях, вторую строчку же заняла наша страна, сообщил парламентарий. Он призвал работать над этой проблемой.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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