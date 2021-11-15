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Дети должны знать: за травлю одноклассника придётся отвечать

Общество

Сообщения в соцсетях частно напоминают сводку с линии фронта: школьники делятся своими "подвигами", рассказывая и показывая, как издеваются над одноклассниками. Буллинг в подростковой среде зашкаливает.

Дети должны знать: за травлю одноклассника придётся отвечать

Можно ли с этим как-то бороться и если "да", то как? В этом разбирались корреспонденты "Известий".

Кто виноват

По словам детского психолога Екатерины Маденко, во многом вина лежит на родителях тех детей, которых травят сверстники.

По её словам, взрослые часто занимают позицию невмешательства. Дескать, ребёнок должен сам справляться с проблемой и уметь за себя постоять. Но в случае с буллингом это не работает. Подросток "испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно. Вмешательство взрослых и их помощь очень важны в таких ситуациях".

Избежать травли в школе может помочь правильная позиция педагогов, которые не могут не заметить, что кого-то из детей начинает "прижимать" большинство.

Сложнее увидеть травлю в виртуальном пространстве. По мнению Елены Жуковской, учителя московской школы им. Н. М. Карамзина, очень "нужны инструменты для отслеживания агрессии в цифровом пространстве", поскольку она травмирует психику детей ничуть не меньше, чем буллинг "в реале".

Что делать

"Если разговоры и психологические уловки не работают, остаются только угрозы — разумеется, не расправой, а ответственностью, — говорит адвокат Екатерина Чернышева. — Обычно хватает напоминания об ответственности: приводе в полицию, крупном штрафе для родителей — и агрессор вспоминает, что он — член общества и обязан жить по его законам".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • В соответствии с ч. 1 ст. 51 закона "Об образовании", образовательные учреждения обязаны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников.
  • Определение наказания судом за оскорбление несовершеннолетнего, как правило, происходит в рамках КоАП РФ (ст. 5.61).

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Жестокость с детским лицом
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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