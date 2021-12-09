Путин заявил о необходимости системных мер борьбы с нарушениями прав заключённых

России требуются системные меры, чтобы изменить ситуацию с нарушением прав заключённых, считает президент РФ Владимир Путин.

"Вопрос, безусловно, очень важный… И нужно внимательно с этим разобраться… Нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", — цитирует ТАСС заявление главы государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачёвой о ситуации с пытками в колониях, Путин сообщил, что СКР занимается расследованием уголовных дел, возбуждённых по вскрывшимся фактам таких инцидентов. По словам Путина, Совфед работает над внесением изменений в законодательство, которым закрепляется понятие состава преступления "пытки".

Сообщается, что Меркачёва обратилась к президенту с просьбой о поддержке предложения о появлении в Уголовном кодексе отдельной статьи "Пытки". Также она попросила поручить, чтобы расследованием всех дел о пытках занимался центральный аппарат СКР

"Прошу также усилить общественный контроль и прокурорский надзор", — заявила Меркачёва.

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