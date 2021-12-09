Зеленский обидел 80-летнего украинского композитора

Глава Украины Владимир Зеленский нанёс непреднамеренное оскорбление родным народного артиста Украины, композитора Игоря Поклада.

Жена артиста пожаловалась в Facebook, что ей написали представители администрации украинского президента и пообещали отправить по Viber поздравление, которое Зеленский приготовил к 80-летию Поклада. Супруге музыканта поздравление в виде сообщения по мессенджеру показалось оскорбительным.

"Владимир Александрович! Это вы своим друзьям можете СМС сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами! Но, видимо, вам этого не понять", — написала Светлана Поклад.

Супруга композитора напомнила лидеру Украины, что у её мужа только кнопочный телефон, и он не смог бы принять его "современное" поздравление, даже если бы захотел. Она добавила, что Зеленскому проще "мёртвых награждать", а не живущих сегодня. Жена композитора напомнила лидеру Украины, что он обещал вспоминать о великих деятелях страны не после их смерти, а при жизни.

"А награды… Да кому они нужны! Приезжайте к нам! Я Вам кучу бархатных коробочек покажу! Их даже воры, проникшие в квартиру, не взяли, разбросали по полу", — заключила жена артиста.

Она добавила, что власти ещё весной обещали дать музыканту очередное звание, но так и не сделали этого.

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