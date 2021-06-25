Украина: можно вывести шута в президенты, но шута из президента – нет

С актёрских времён любящий привлекать внимание Владимир Зеленский и на посту президента Украины хочет постоянно быть в центре внимания — налицо явные признаки мании величия и стремления к диктаторству.

На сей раз его "жертвами" стали журналисты сразу трёх крупных западных информационных агентств: Associated Press, Reuters, France Presse. И в этой беседе глава "суверенного" (по его смешному мнению) снова выставил себя обиженным мальчиком. То ли его советники не замечают ошибочность такого позиционирования босса, то ли Зеленский стал самодуром и не слушает советов подчинённых.

Вот основные темы этого интервью. Прежде всего, "гарант Конституции" (он себя так почему-то называет) высказал кучу упрёков хозяину: мол, он так хотел встретиться с Байденом до саммита в Женеве, чтобы дать ему рекомендации о том, как именно необходимо разговаривать с Владимиром Путиным. Но президент США его не послушался, и теперь его какие-то договорённости с лидером РФ, касающиеся Украины, никчёмны, так как сам Зеленский не принимал участия в этом разговоре. Интересно, повторит ли он это утверждение, когда будет получать инструкции на ковре Белого дома?

И тут "Остапа понесло"! Были высказаны корреспондентам и другие накопившиеся обиды. Почему НАТО так боится России, что опасается принять Украину в свой состав? Сколько может доблестная украинская армия в одиночку сдерживать наступление российских войск, защищая тем самым всю Европу?!? Ну дайте хотя бы денежек и танков! В общем, "Байден, немедленно возьми нас к себе в Североатлантический альянс!"

Досталось и проамериканскому МВФ: Киев старательно исполняет все хотелки заокеанских рантье, они постоянно поднимают тарифы и урезают бюджет на социальные нужды, а эти "редиски" не выдают обещанные кредиты! Это же полное безобразие — "слугам народа" нечего распиливать! Да и с вакцинами Украину "кинули": где обещанные поставки? Весь Офис президента устал изощряться в демагогическом словоблудии, пытаясь объяснять настырным гражданам, почему нельзя производить российские вакцины на Украине — ведь можно и своих граждан привить, и торговать ими.

Разгорячившийся гарант непонятно чего внезапно перешёл на тему, по которой его журналисты и не спрашивали. Ну очень ему не понравилось то, как жёстко раскритиковал Владимир Путин законопроект "О коренных народах Украины", в число которых включены только титульная нация и почему-то крымские татары. Т. е. русских и русскоязычных как бы в стране и нет. Напомню, что именно Зеленский был инициатором закрытия всех школ, в которых обучение велось не на государственном языке. Но корреспондентам он рассказывал байки, что никаких проблем с русским языком в стране нет, даже можно якобы открывать частные русскоязычные или венгероязычные школы (хотя и знает, что это законом запрещено). Короче говоря, врал как всегда.

Откровенная ложь и словоблудие

Зеленский дал фундаментальное, как выразился автор его текстов Михаил Подоляк, интервью. Фундаментального там нет ничего — одно словоблудие и пустота, но есть и откровенная ложь и манипуляции, констатирует политический обозреватель Александр Скубченко.

"По теме запрета русского языка и закрытию русских школ Зеленский почему-то призвал уважать украинский язык. Оказывается, что закрытие русских школ на Украине — это поддержка украинской школы. А хотите русские школы (только частные, разумеется) на Украине — откройте украинские школы в России. Откровенная, фундаментальная чушь из уст первого лица государства! Просто поразительно, какой он (или его советники) пустой и тупой. Поддержка украинского у него — это запрет русского. Русские школы, по нему, нужны не миллионам граждан Украины, а России. Да и почему Россия должна украинские школы открывать, а не Украина, судя из посыла самого Зеленского, тоже не понятно", — недоумевает аналитик.

Обосновывая свою навязчивую идею встречи с президентом РФ ("надо поговорить!"), Зеленский даже вспомнил, что "у нас деды воевали".

"Когда на Украине нацистов с государственными почестями хоронят и оскверняют память этих дедов, Зеленскому на это наплевать. Но "поговорить надо!" Хотя Россия неоднократно отвечала: просто так с тобой никто разговаривать не будет. Выполни то, что обещал, будем говорить дальше. Но выполнять Зеленский ничего не намерен. Ему нужна просто встреча ради поднятия уровня собственной значимости. Чтобы все видели, что он не шут, а уважаемый человек, с которым общается сам Путин. И ради рейтинга, конечно: Вова помнит, как после встречи с Путиным в Париже его рейтинг аж на 15% взлетел. А +15% для нуля Зеленского сегодня — это уже мечта. Всё остальное в интервью такая же фундаментальная пустота. Можно вывести шута в президенты, но шута из президента — нет", — резюмирует Александр Скубченко.

Собака — умная: она всё понимает, только сказать не может. А он сказать может и говорит! Только не понимает ничего, потому и несёт феерическую чушь, комментирует интервью Зеленского историк Александр Каревин.

"Например, он заявил, будто для того, чтобы в Киеве, Харькове, Одессе существовали школы с русским языком обучения, надо открыть школы с украинским языком обучения в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, "где много украинцев живёт". Это, дескать, называется уважением. Только вот числиться по анкетным данным "украинцем" и быть украиноязычным — не одно и то же. В Киеве, Харькове, Одессе и большинстве других городов Украины желающих получать образование на родном русском языке очень много. А попробуйте найти среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени желающих учиться на украинском — много таких найдёте? В Москве уже открывали украинскую школу — учеников там собрать и не смогли: это же не деревня, а ехать час-полтора, чтобы учиться на мове, желающих не нашлось. Обуславливать существование школ с русским языком обучения в русскоязычных регионах наличием украиноязычных школ в регионах заведомо неукраиноязычных — это не уважение. Это дурость и (или) примитивная манипуляция. А дураков никто не уважает, равно как и примитивных манипуляторов. Не потому, что манипуляторы, а из-за того, что примитивные, то есть опять же дураки. Это, как говорится, и собаке понятно. А ему — нет: он ведь не собака", — констатирует Каревин.

Зеленский совсем майданулся: заявил, что русские школы на Украине откроют тогда, когда в России появятся школы украинские, также возмущён политический обозреватель Глеб Ляшенко.

"Я понимаю, что для Мыколы з Львивщины и Ксюшки з Чэркащщины подобный ход мыслей вполне логичен. Но для любого думающего украинца — это венец абсурда. Русский язык на Украине нужен не россиянам и не Путину, он нужен жителям Украины. Нас, русских украинцев, треть населения. И чтобы мы перестали ненавидеть Украину, нам нужно дать возможность пользоваться родным языком. 4 статьи украинской Конституции защищают моё право получать на русском языке образование, услуги, информацию, смотреть кино и новости. И всё это не вместо украинского, а вместе (параллельно) с ним. На мову никто не посягает. Когда я учился в школе, то в равной степени изучал оба языка — русский и украинский. Что в этом было плохого? Это было справедливо и полностью отвечало интересам украинского общества. А теперь русские школы в Киеве появятся тогда, когда в Москве откроют школы украинские. Потерянная страна", — разочарован Ляшенко.

И политический аналитик Игорь Лесев прочитал бесконечное интервью Блогера (так он называет Владимира Зеленского) западным СМИ. И оно ещё раз во всех красках продемонстрировало, какие же случайные люди сейчас у власти.

"Это новое интервью демонстрирует ещё раз полную неадекватность Блогера. Он раз 15 употребляет новое для него слово "адженда" — так школьник, услышавший понравившееся слово, вроде "априори", лепит его невпопад неделю подряд, пока не замахает всех окружающих. А дальше Блогера понесло в тему русского языка, хотя никто его прямо об этом не спрашивал. "Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски". И тут же с журналистами храбро переходит на русский. Оп-па, съели кремлевские пропагандисты?!" — полон сарказма комментарий эксперта.

По его мнению, Зеленский и сам валенком прикидывается, и всех своих сограждан держит за валенки.

"Закрыл ты не "какие-то школы", а исключительно русскоязычные. А на русском языке ты попробуй не перед журналистами 3 предложения сказать, а выступи где-то в Раде или на официальном мероприятии. Цитата: "У нас много разных частных школ — английские, хотят открыть венгерские. Частные — пожалуйста. Мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт". Для начала Зеленский — лжец. Такой грязненький-грязненький. На Украине запрещено открывать частные школы на русском языке. Да что там школы, кружок по рукоделию на русском вести нельзя. И он же это прекрасно знает. Потому и лжец. А пассаж о том, что в Москве или Тюмени надо иметь украинские школы и только тогда у нас будут в ответ здесь русские — это какое-то инферно. Блогер связывает нарушение языковых прав своих сограждан с языковой обстановкой в другой стране. Это же долбанутость галактического уровня. Даже Порошенко не был таким циничным проходимцем и не лепил горбатого", — заключает Лесев.

Депутат Верховной рады от порошенковской партии София Федына (эта та, которая угрожала убийством Зеленскому) считает, что русский язык на самом деле это… московский. А настоящий русский язык, по её мнению, это украинский. Неизвестно, что перед этим она пила или курила, но если на секунду проследить логику её мысли (хотя это смешно само по себе), то получается, что украинского языка вообще не существует. Это тянет на статью о государственной измене или как минимум на штраф от языкового надсмотрщика. Впрочем, если ей сошли с рук угрозы президенту страны, то такую мелочь украинские правоохранители и не заметят. Это вам не георгиевскую ленту носить или герб СССР в соцсети разместить!

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