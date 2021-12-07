"Колбаса (и сосиски) — единственный мясной продукт, при приготовлении которого ни одно животное не пострадало", — примерно так рассуждают россияне, уверенные в том, что это вредная еда.
Однако, как рассказала врач-диетолог Марият Мухина в интервью порталу "Слово и дело", сосиски могут быть полезными. Главное, знать, как их такие найти.
"Перед покупкой внимательно прочитайте этикетку, — говорит диетолог. — Первое, на что обращаем внимание, — категория колбасного изделия:
Если полуфабрикат сделан по ГОСТу, в нём много полезного:
Доктор Мухина напомнила, что изначально колбаса и сосиски задумывались как калорийное блюдо для восстановления тяжелобольных, раненых, истощённых — как и докторская колбаса.
В категориях А и Б такие "добавки" есть. Надо только присмотреться к цвету и запаху:
"В бледных на вид сосисках есть полезный белок, витамины A, E, D, кальций. А вместо глутамата натрия (Е612) — полезная глютаминовая кислота, которую также содержат, например, пармезан и водоросли", — пояснила Мухина.
Сосиски не должны содержать красителей, крахмала и консервантов:
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