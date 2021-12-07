Диетолог объяснила, как выбрать полезные сосиски

"Колбаса (и сосиски) — единственный мясной продукт, при приготовлении которого ни одно животное не пострадало", — примерно так рассуждают россияне, уверенные в том, что это вредная еда.

Однако, как рассказала врач-диетолог Марият Мухина в интервью порталу "Слово и дело", сосиски могут быть полезными. Главное, знать, как их такие найти.

"Перед покупкой внимательно прочитайте этикетку, — говорит диетолог. — Первое, на что обращаем внимание, — категория колбасного изделия:

буква А означает, что у вас в руках говяжьи сосиски и в них более 80% — мясо;

буква Б укажет на то, что мяса в сосисках от 60% до 80%;

а вот "В" и "Г" покупать не стоит — там мяса хорошо если 40%".

Есть ли в сосисках что-то полезное?

Если полуфабрикат сделан по ГОСТу, в нём много полезного:

витамины группы B, витамин E, кальций, магний.

Доктор Мухина напомнила, что изначально колбаса и сосиски задумывались как калорийное блюдо для восстановления тяжелобольных, раненых, истощённых — как и докторская колбаса.

В категориях А и Б такие "добавки" есть. Надо только присмотреться к цвету и запаху:

полезные сосиски не так красивы, как их "собратья". Они часто неприглядны на вид и почти не имеют аромата; это потому, что в них нет нитратов, которые как раз-таки розовый цвет и придают.

"В бледных на вид сосисках есть полезный белок, витамины A, E, D, кальций. А вместо глутамата натрия (Е612) — полезная глютаминовая кислота, которую также содержат, например, пармезан и водоросли", — пояснила Мухина.

На что ещё обратить внимание?

Сосиски не должны содержать красителей, крахмала и консервантов:

Е100-199 — это красители,

Е200-299 — консерванты,

Е400-499 — разрыхлители, стабилизаторы, эмульгаторы,

Е600-692 — усилители вкуса и аромата,

Е700-799 — антибиотики.

Полезные "ешки":

E120 — кармин — натуральный краситель, порошок из сушёных насекомых,

Е330 — это лимонная кислота, натуральный консервант,

Е100 — это куркумин, натуральный краситель, получаемый из куркумы,

E440 — это пектины, пищевые волокна, которые получают из фруктов и овощей, альтернатива крахмалу.

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