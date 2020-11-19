Диетолог предупредила об опасности частого употребления сосисок

У современных людей обычно мало свободного времени, в том числе и на приготовление еды, поэтому многие вынуждены употреблять в пищу полуфабрикаты. Готовить их просто, к тому же ещё и вкусные.

К числу таких популярных продуктов из этой группы относятся сосиски.

О том, есть ли польза от употребления данного продукта, в интервью интервью Nation News рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист считает, что сосиски безопасны для здоровья, поэтому есть их можно. Но нужно учесть одну деталь, связанную с частотой употребления продукта.

Сосиски содержат большое количество соли и жира, а вот белка в них мало. Кроме того, для их изготовления часто используют различные загустители и всевозможные соединители мяса, которые не поддаются определению диетичности. Поэтому каждый день их есть нельзя, так как это может привести к тому, что в организме будут накапливаться не только нежелательные, но и опасные вещества.

Русакова рекомендует есть сосиски не более одного раза в неделю. Лучше их употреблять с овощами и зеленью, это позволит минимизировать риски.