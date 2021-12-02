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Экономист прокомментировал шок-прогнозы Saxo Bank

Общество

Бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике Игорь Лавровский для Pravda.Ru прокомментировал прогнозы экономических шоков в следующем году аналитика Saxo Bank Стина Якобсена.

Экономист прокомментировал шок-прогнозы Saxo Bank

"Что на это можно сказать? Что надо прогнозировать. Надо думать. Мир динамичен и сложен. Попытки засунуть его в прокрустово ложе каких-то "единственно верных" теорий заведомо обречены — будь то коммунистическая или же неолиберальная догмы", — заявил эксперт.

Он отметил, что предпринимателям, которые потеряли деньги во время пандемии коронавируса, необходимо сменить вид деятельности, поскольку лёгкого восстановления после нынешнего периода не будет. В этом есть вина антипрививочников, так как из-за них власти ужесточают локдауны и привлекают военных к решению эпидемиологической проблемы, подчеркнул специалист.

Также он заявил, что замедление экономического роста действительно может привести к снижению спроса на энергию, "удару по её озеленению". По словам эксперта, обычное топливо окажется более доступным, экономика альтернативных источников станет более "необычной и неприятной" для спонсоров и инвесторов.

Вместе с этим Лавровский согласился с предположением Saxo Bank о потере компанией Facebook аудитории. Специалист сравнил социальную сеть с игрушками, которые в любом случае надоедают.

"Весьма вероятно военно-политическое обострение на Украине и, возможно, в других частях постсоветского пространства. Украина марширует в пропасть, обманывая себя вот-вот, ну совсем вот-вот грядущим чудесным спасением. Напоминает надежды Гитлера на "чудо-оружие", которое вот-вот спасёт рейх от уже совсем очевидного и неизбежного провала. Последствия, формы и конфигурации этого весьма вероятного краха могут оказаться причудливыми и дорогостоящими для всех, не только для Украины", — сказал экономист.

Ранее Saxo Bank опубликовал традиционные для компании "шокирующие предсказания". Якобсен предрёк новую холодную войну и гонку гиперзвукового вооружения, увеличение продолжительности жизни до 115 лет. Также в компании предположили, что политики из-за инфляции и социальных волнений отложат борьбу с глобальным потеплением, инвестируют в ископаемое топливо.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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