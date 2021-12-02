Saxo Bank предсказал холодную войну и жизнь до 115 лет в 2022 году

Эксперты инвестиционной корпорации Saxo Bank поделились "Шокирующими прогнозами". По данным специалистов, в 2022 году может начаться холодная война и гонка гиперзвуковых вооружений. Также как вероятное потрясение банк указал увеличение продолжительности жизни.

В компании заявили, что ключевыми участниками новой гонки вооружений окажутся США и Китай. Вместе с этим эксперты перечислили и других предполагаемых соперников:

Россия,

Индия,

Израиль,

страны ЕС.

По словам специалистов, гиперзвуковые технологии уничтожат основы военной стратегии сверхдержав, так как участник конфликта сможет нанести удар без последствий для своего государства.

Также Saxo Bank сообщил о возможном продлении человеческой жизни до 115 лет, улучшении её качества по причине научных успехов в 2022 году. Однако эту новость нельзя назвать однозначно хорошей, подчеркнули в прогнозе.

"Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? А как насчёт цены для нашей планеты, если она будет поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания? Кроме того, возникает этический вопрос: гуманно ли не сделать этот "коктейль" доступным для всех?" — написали эксперты банка, слова которых приводит ТАСС.

В материале Saxo Bank рассказали и о предполагаемом будущем США. По данным специалистов, страну ждёт конституционный кризис и инфляция выше 15%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.