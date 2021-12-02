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Saxo Bank предсказал холодную войну и жизнь до 115 лет в 2022 году

Мир

Эксперты инвестиционной корпорации Saxo Bank поделились "Шокирующими прогнозами". По данным специалистов, в 2022 году может начаться холодная война и гонка гиперзвуковых вооружений. Также как вероятное потрясение банк указал увеличение продолжительности жизни.

Saxo Bank предсказал холодную войну и жизнь до 115 лет в 2022 году

В компании заявили, что ключевыми участниками новой гонки вооружений окажутся США и Китай. Вместе с этим эксперты перечислили и других предполагаемых соперников:

  • Россия,
  • Индия,
  • Израиль,
  • страны ЕС.

По словам специалистов, гиперзвуковые технологии уничтожат основы военной стратегии сверхдержав, так как участник конфликта сможет нанести удар без последствий для своего государства.

Также Saxo Bank сообщил о возможном продлении человеческой жизни до 115 лет, улучшении её качества по причине научных успехов в 2022 году. Однако эту новость нельзя назвать однозначно хорошей, подчеркнули в прогнозе.

"Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? А как насчёт цены для нашей планеты, если она будет поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания? Кроме того, возникает этический вопрос: гуманно ли не сделать этот "коктейль" доступным для всех?" — написали эксперты банка, слова которых приводит ТАСС.

В материале Saxo Bank рассказали и о предполагаемом будущем США. По данным специалистов, страну ждёт конституционный кризис и инфляция выше 15%.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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