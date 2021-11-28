Названа дата прощания с Градским

Прощание с певцом и композитором Александром Градским, который умер 28 ноября в возрасте 72 лет, состоится 1 декабря в московском театре "Градский Холл".

"Прощание состоится 1 декабря в "Градский Холл". Предположительно, в 11 утра", — сообщили РИА Новости в театре, где артист на протяжении семи лет работал художественным руководителем.

Ранее стало известно, что народный артист России Александр Градский скончался от инфаркта головного мозга. Самочувствие певца ухудшилось после того, как он переболел COVID-19 в сентябре текущего года. После коронавируса у него обострились другие заболевания.

Соболезнования в связи со смертью композитора выразили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, певец Дима Билан и другие известные люди.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.