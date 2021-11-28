Стала известна точная причина смерти Александра Градского

Стала известна точная причина смерти Александра Градского. Российский исполнитель и композитор скончался от инфаркта головного мозга, сообщается в Telegram-канале газеты "Известия".

Незадолго до трагедии 72-летнего народного артиста РФ положили в нейрореанимацию одной из столичных клиник. Его состояние ухудшилось ещё дома. Когда Градского везли в больницу, он потерял сознание.

Дату и место прощания с певцом пока не уточняют. "Первый канал" выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью наставника шоу "Голос".

"Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", — сказано в Facebook-аккаунте "Первого канала".

Самочувствие Градского значительно ухудшилось после того, как он переболел коронавирусной инфекцией в сентябре 2021 года. После COVID-19 у него возникли и другие проблемы со здоровьем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.