Ушёл из жизни певец Александр Градский

Ночью 28 ноября в больнице скончался советский и российский певец, композитор Александр Градский, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник.

Смерть артиста наступила около 2:00 по московскому времени. Несколько дней назад его экстренно доставили в столичную клинику с подозрением на инсульт. По пути в медучреждение певец потерял сознание. Врачи оценивали состояние Градского как тяжёлое.

В последние дни своей жизни он находился в реанимационном отделении. Его родственники пока отказываются комментировать трагедию.

Раннее сообщалось, что в сентябре Градский тяжело переболел COVID-19. После перенесённого заболевания он стал жаловаться и на другие проблемы со здоровьем.

Градский — один из основоположников русского рока. Он прославился как автор песен и композитор. Народный артист РФ работал в популярном проекте "Голос", а также был художественным руководителем театра "Градский Холл".

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