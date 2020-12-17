Градский увидел в смерти Сапунова мистический знак

Певец уверен, что за смертями легендарных личностей кроется какая-то тайна.

Александр Градский перечислил имена недавно умерших маститых представителей отечественной культуры: Галина Волчек, Михаил Жванецкий, Роман Виктюк, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Андрей Сапунов.

Такой последовательный уход знаменитостей, которых можно назвать людьми, олицетворяющими свою эпоху, показался Градскому неслучайным.

"Понятно, что люди умирают, но почему они умирают один за другим?!" — задался вопросом певец.

Градский рассказал, что сообщение о смерти музыканта группы "Воскресение" ему пришло тогда, когда он изучал информацию о том, в каком возрасте умирали русские философы — Ильин, Бердяев, Булгаков.