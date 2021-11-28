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Мишустин об Александре Градском: "Человек многогранный и душевно щедрый"

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал смерть 72-летнего певца Александра Градского невосполнимой потерей для культуры нашей страны.

Мишустин об Александре Градском: "Человек многогранный и душевно щедрый"

По словам Мишустина, Градский — легенда русского рока, уникальный исполнитель и творец. Музыка значила для него очень многое, подчеркнул политик. Он также отметил, что певец подарил огромному числу слушателей замечательные мелодии, песни в разнообразных жанрах. Произведения Градского наполнены темами верности, дружбы и любви, добавил Мишустин.

"Человек многогранный и душевно щедрый, он всегда без остатка отдавал себя зрителям, коллегам, ученикам. Александра Борисовича Градского больше нет с нами, но осталось его богатое творческое наследие, добрая память о нём. Уникальный Голос Александра Градского всегда будет жить в наших сердцах", — сказал премьер-министр, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 28 ноября, в Москве скончался певец Градский. Его госпитализировали с подозрением на инсульт и оценили состояние как тяжёлое. Выяснилось, что причиной смерти композитора оказался инфаркт головного мозга. Родственники Градского попросили СМИ уважать траур по погибшему.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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