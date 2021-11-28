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Первый канал: 10 сезон «Голоса» будет доведён до конца в память о Градском

Шоу-бизнес

Первый канал рассказал, что Александр Градский, не обращая внимание на плохое самочувствие, до последнего присутствовал на съёмках шоу "Голос". Для него этот проект был очень важен, поэтому телеканал считает своим долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца.

Первый канал: 10 сезон «Голоса» будет доведён до конца в память о Градском

Об этом Первый канал проинформировал на своей странице в Facebook, назвав уход Градского из жизни невосполнимой утратой.

"Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, ещё только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче", — написано в публикации.

Ранее стало известно, что Градский умер ночью 28 ноября в больнице. Несколько дней назад его экстренно доставили в столичную клинику с подозрением на инсульт. Последнее время он находился в тяжёлом состоянии.

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Автор: Елена Федорова
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