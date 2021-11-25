Кононов: москвичи "деградируют" без мигрантов

Футуролог, член российского философского общества РАН Александр Кононов заявил, что если все мигранты покинут Москву, жителям столицы грозят серьёзные потери социального статуса. Как подчеркнул учёный, кому-то придётся "идти в курьеры".

Доступной высокооплачиваемой работы, по словам учёного, станет гораздо меньше. А те жители столицы, которые остались без денег, будут вынуждены занять вакансии трудовых мигрантов.

"Все перейдут на более низкий социальный и финансовый уровень. Ну, а что делать? Если раньше москвичам можно было многие процессы обеспечивать за счёт труда мигрантов, а самим руководить, то теперь — всё, руководить уже некем", — пояснил Кононов в беседе с "Мослентой".

Кроме этого, ввиду того что многим столичным жителям "не по статусу" работа курьера или дворника, начнутся проблемы у бизнеса.

"Оплачиваемой кабинетной офисной работы станет значительно меньше. Доступны будут, по большей части, лишь вакансии, не требующие особых навыков и экспертиз. Конечно, можно жить и так… Но давайте будем честны: это — деградация", — резюмировал учёный.

Ранее Pravda. Ru писала об инициативе МВД РФ ввести обязательное тестирование для трудовых мигрантов и иностранцев на ВИЧ и наркозависимость. Согласно сообщению, справка будет нужна тем, кто приезжает в Россию на три и более месяца.

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