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Кононов: москвичи "деградируют" без мигрантов

Общество

Футуролог, член российского философского общества РАН Александр Кононов заявил, что если все мигранты покинут Москву, жителям столицы грозят серьёзные потери социального статуса. Как подчеркнул учёный, кому-то придётся "идти в курьеры".

Кононов: москвичи "деградируют" без мигрантов

Доступной высокооплачиваемой работы, по словам учёного, станет гораздо меньше. А те жители столицы, которые остались без денег, будут вынуждены занять вакансии трудовых мигрантов.

"Все перейдут на более низкий социальный и финансовый уровень. Ну, а что делать? Если раньше москвичам можно было многие процессы обеспечивать за счёт труда мигрантов, а самим руководить, то теперь — всё, руководить уже некем", — пояснил Кононов в беседе с "Мослентой".

Кроме этого, ввиду того что многим столичным жителям "не по статусу" работа курьера или дворника, начнутся проблемы у бизнеса.

"Оплачиваемой кабинетной офисной работы станет значительно меньше. Доступны будут, по большей части, лишь вакансии, не требующие особых навыков и экспертиз. Конечно, можно жить и так… Но давайте будем честны: это — деградация", — резюмировал учёный.

Ранее Pravda. Ru писала об инициативе МВД РФ ввести обязательное тестирование для трудовых мигрантов и иностранцев на ВИЧ и наркозависимость. Согласно сообщению, справка будет нужна тем, кто приезжает в Россию на три и более месяца.

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Трудовые мигранты – новая угроза России?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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