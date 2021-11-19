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МВД: мигрантов заставят сдавать тест на ВИЧ

Общество

Трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более трёх месяцев, планируют обязать сдавать тест на ВИЧ и наркозависимость. Медицинские справки необходимо предоставлять в МВД.

МВД: мигрантов заставят сдавать тест на ВИЧ

Согласно приказу МВД России, поправки вступят в законную силу в конце декабря. На то, чтобы предоставить все необходимые документы в территориальный орган, иностранцам "отведут" месяц.

"Медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <…> и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека", — цитирует постановление ТАСС.

В случае, если человек несовершеннолетний, необходимые справки должны предоставить родители или попечители. Если освидетельствование прошло не на территории России и документы составлены на иностранном языке, их необходимо будет перевести и нотариально заверить, отмечают в ведомстве.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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