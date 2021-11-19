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Германия не хочет и слышать про гуманитарный коридор для беженцев

Мир

Берлин не согласился создать "гуманитарный коридор” для 2000 мигрантов, разбивших лагерь на белорусско-польской границе.

"Любые подобные заявления Минска являются фейковыми новостями", — заявил в четверг министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, выступая в Варшаве.

Зеехофер заявил, что Германия внесет свой вклад в гуманитарные усилия по оказанию помощи мигрантам на белорусской стороне границы, но не предлагала и не будет предлагать принять кого-либо из примерно 7000 человек, скопившихся там.

 

"Чего мы не будем делать, так это принимать беженцев, поддаваться давлению”, — сказал Зеехофер, добавив, что Германия "полностью на стороне Польши", которая "поступает правильно перед лицом незаконной миграции, вероломно организованной Белоруссией".

Его комментарии появились после того, как Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента страны Александра Лукашенко, заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель согласилась провести переговоры от имени Брюсселя по гуманитарному коридору для некоторых ближневосточных просителей убежища.

Напомним, что около 7000 мигрантов уже более недели находятся на польско-белорусской границе.

Эйсмонт сказала, что, если Германия откроет путь для 2000 из них, Белоруссия поможет оставшимся 5000 улететь обратно на Ближний Восток.

  • Группа из 400 мигрантов уже вылетела из Минска рейсом в Ирак в четверг.

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Мигранты в Белоруссии и Польше: никто не имеет права нарушать границы чужой страны
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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