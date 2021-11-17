Собянин: количество мигрантов на московских стройках нужно сократить

В соответствии с поручением, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным 17 ноября, необходимо сократить количество трудовых мигрантов на строительных площадках столицы, где строятся жилые дома в рамках программы реновации. Об этом сообщают РИА Новости.

Мэр посетил строящийся по программе реновации дом на улице Бауманской. По словам Собянина, на подобных стройплощадках требуются "другого качества люди, с другой зарплатой".

Градоначальник обратился к главе компании-подрядчика "Крост" Алексею Добашину с предложением активнее искать работников в ближайших регионах. Собянин подчеркнул, что россиянам, занятым на московских стройках, нужно платить достойную заработную плату и создать им надлежащие условия для работы.

По данным Добашина, число трудовых мигрантов на их строительных площадках уменьшилось на 15% в течение последнего года. По словам директора компании-подрядчика, трудящиеся у них квалифицированные рабочие получают 120-150 тысяч рублей в месяц.

Ранее этот вопрос уже поднимал вице-мэр столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарёв. Он сообщил, что Москва намерена отказаться от услуг мигрантов в качестве работников строек. По его словам, в Финляндии, Китае, Британии стараются нанимать своих рабочих, и платят им гораздо большую по сравнению с российской зарплату.

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