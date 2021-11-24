Сын Сергея Мавроди оказался за решёткой в тайской тюрьме

Наследника основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди Максима Мернес арестовали в Таиланде. Блогер и долларовый миллионер обратился к российским властям с мольбой о помощи.

Сын Мавроди Максим Мернес семь лет живёт в Таиланде. В Юго-Восточной Азии он учился в университете в Бангкоке. У парня есть недвижимость на острове Пхукет.

Несколько дней назад на Максима, по его словам, было совершено покушение, а затем молодого человека арестовали. Сейчас Мернес находится в одиночной камере с доступом к Интернету. Оттуда наследник Мавроди взывает о помощи.

"Прошу помощи у всех, меня сейчас разводят по делу, которого я не совершал. Поэтому звоните всем, в консульство", — обратился Максим к интернет-пользователям из тайской тюрьмы.

Ранее сын основателя финансовой пирамиды в интервью журналисту Дмитрию Гордону резко высказался по поводу экономической и финансовой политики России. Мернес заявлял, что в скором времени большой процент россиян полностью обнищает.

Мольбы о помощи наследника Мавроди российскую аудиторию не растрогали.

"Нормально вообще? Бежал из "нищей" России, а помощи у неё же просит. Вот там ему пусть и помогают"; "А как он стал долларовым миллионером? Тяжким трудом видимо. Миллионы людей пострадали от его папы, потом папа сказал у меня нет денег… без комментариев", — пишут в Сети.

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