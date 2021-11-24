Депутаты Московской гордумы одобрили введение беспилотных автомобилей

Большинство депутатов Московской гордумы одобрили введение беспилотных автомобилей. В среду, 24 ноября, они проголосовали за экспериментальный правовой режим для тестирования такого транспорта.

Законопроект подготовило Министерство транспорта РФ. В нём говорится о том, как будут эксплуатироваться машины без участия водителя.

Как сообщается на портале Московской городской думы, решение принято в ходе дистанционного заседания Думы. С инициативой в сентябре 2021 года выступило Министерство экономического развития РФ.

Как рассказал Председатель Московской гордумы Алексей Шапошников на своих страницах в социальных сетях, решение принято правильное.

"Простым языком — речь о тестировании беспилотных автомобилей. Согласитесь — это же буквально воплощение мечты, когда-то мы такое только в фильмах видели", — сказал депутат.

Эксперименты по использованию беспилотных автомобилей уже проводятся и для личного транспорта, и для такси в Чили, Дании, Финляндии, Норвегии и других странах.

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