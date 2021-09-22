Ограничитель киберпанка: в России разработали дорожный знак для беспилотников

Как пояснили представители Национальной технологической инициативы "Автонет", знак будет запрещать проезд беспилотникам, по типу нынешнего ограничителя для легковых машин. Сейчас проект обсуждают с несколькими ведомствами:

Минтрансом

ГИБДД

Росстандартом

Как сообщили в "Автонете", знак будет "треугольником", на белом фоне перечёркнутая буква "А" красным шрифтом, который будет и на беспилотных авто, что означает "автономное движение", передаёт РИА Новости.

Новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещён", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определённых местах, — сообщили представители НТИ.

Макет знака представят в середине октября, а ввести в эксплуатацию планируют только 2025 году.

Ранее компания "Яндекс" анонсировала запуск беспилотных перевозок. В агрегаторе заявили, что такое такси появится уже в этом году. Тогда эксперты прокомментировали Pravda. Ru, что несмотря на "недочёты" систем, "эра беспилотников" в России наступит в скором будущем.

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