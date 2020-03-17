К 2025 году в России появится беспилотное летающее такси

По мнению специалистов "Аэронета", работающих над созданием беспилотного аэротакси, новый транспорт станет массовым и позволит значительно сократить время, которое тратится на дорогу между отдельными населенными пунктами. Кроме того, благодаря летающим беспилотным автомобилям можно будет добраться до труднодоступных мест, где нет обычных дорог.

"Беспилотное аэротакси сможет развивать скорость около 500 километров в час. Одновременно на борту смогут разместиться 4 человека с некоторым количеством груза", — сообщили специалисты.

Сообщается, что летающее беспилотное такси появится в России уже к 2025 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России разрабатывают такси на воздушной подушке.