Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Будущее за беспилотным транспортом - эксперт

Наука » Технологии

Серийный электромобиль ID.3 призван стать одной из самых технологичных машин в линейке марки Volkswagen. Это связано с тем, что электромобиль оборудовали опциональной навигационной системой с функцией дополненной реальности для оповещения водителя. О том, насколько перспективна данная разработка, рассказал депутат ГД, лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги" Александр Васильев.

"Мне кажется, что вообще у нас впереди эра беспилотных машин. Даже судя по той ситуации, которая происходит на улице, было бы здорово, если бы уже вступили в эту эру, когда машины беспилотные, и, например, такси или автобус могут приехать без водителя, довести до той точки, которая нужна. Это позволит минимизировать контакты между людьми.

В чем преимущества функции дополненной реальности?

Я думаю, функция дополненной реальности — это очень полезная вещь. Водителю бы помогла действительно активная система безопасности, которая как раз разрабатывается для беспилотников.

Водитель задает маршрут, машина едет, а он номинально просто контролирует ведение этой машины. Она сама принимает решение, по какой полосе ехать, все время следит за дорогой, не отвлекаясь на телефон и на все остальное. Поэтому здесь, скорее всего, уровень беспилотности автомобиля надо повышать, а не давать водителю какие-то дополнительные знаки, сигналы.

Я считаю, что надо исключать человеческий фактор, чтобы человек не ошибался, чтобы он просто контролировал поведение машины. Если что-то пошло не так, мог включить красную кнопку и взять управление на себя. Мне кажется, Volkswagen просто немножечко в сторону эволюции направляет. Будущее за транспортом, где за рулем не будет находиться человек, человек будет только программировать автомобиль, прописывать ему сценарий для поведения на дорогах",- заключил эксперт.

Темы volkswagen технология электромобиль беспилотные автомобили
Новости Все >
Директор спортивной организации наживался на детях-инвалидах
Клиенты онлайн-магазинов все чаще становятся жертвами кибератак
Исследование: текст на бумаге воспринимается лучше, чем на экране
Главу района в Омской области обвиняют в хищениях
У морских птиц появилась новая стратегия поиска пищи
Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за фото
Сотрудницу мэрии Кисловодска обвиняют в мошенничестве
Коррупция в сирийском правительстве оставила тысячи людей без света
Тарасова удивилась, что была в составе совета по спорту
Политолог рассказал, кто из губернаторов может остаться без работы
Последние материалы
Исследование: текст на бумаге воспринимается лучше, чем на экране
Главу района в Омской области обвиняют в хищениях
У морских птиц появилась новая стратегия поиска пищи
Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за фото
Сотрудницу мэрии Кисловодска обвиняют в мошенничестве
Как изменится трансферный рынок на фоне пандемии?
Коррупция в сирийском правительстве оставила тысячи людей без света
Тарасова удивилась, что была в составе совета по спорту
Политолог рассказал, кто из губернаторов может остаться без работы
В уголовном деле бывшего главы Кирова открылись новые подробности
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России
Кудрин призвал выделить деньги на поддержку бизнеса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Путин высказался о введении пропусков в Москве и области
Сотрудницу мэрии Кисловодска обвиняют в мошенничестве
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
России подписан приговор на вымирание
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Сбербанк разработал уникальный онлайн-тест на COVID-19
Путин высказался о введении пропусков в Москве и области
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
"Зенит" хочет купить первого футболиста, заразившегося коронавирусом
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Почему такая паника вокруг коронавируса
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Почему такая паника вокруг коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ