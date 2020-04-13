Серийный электромобиль ID.3 призван стать одной из самых технологичных машин в линейке марки Volkswagen. Это связано с тем, что электромобиль оборудовали опциональной навигационной системой с функцией дополненной реальности для оповещения водителя. О том, насколько перспективна данная разработка, рассказал депутат ГД, лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги" Александр Васильев.

"Мне кажется, что вообще у нас впереди эра беспилотных машин. Даже судя по той ситуации, которая происходит на улице, было бы здорово, если бы уже вступили в эту эру, когда машины беспилотные, и, например, такси или автобус могут приехать без водителя, довести до той точки, которая нужна. Это позволит минимизировать контакты между людьми.

В чем преимущества функции дополненной реальности?

Я думаю, функция дополненной реальности — это очень полезная вещь. Водителю бы помогла действительно активная система безопасности, которая как раз разрабатывается для беспилотников.

Водитель задает маршрут, машина едет, а он номинально просто контролирует ведение этой машины. Она сама принимает решение, по какой полосе ехать, все время следит за дорогой, не отвлекаясь на телефон и на все остальное. Поэтому здесь, скорее всего, уровень беспилотности автомобиля надо повышать, а не давать водителю какие-то дополнительные знаки, сигналы.

Я считаю, что надо исключать человеческий фактор, чтобы человек не ошибался, чтобы он просто контролировал поведение машины. Если что-то пошло не так, мог включить красную кнопку и взять управление на себя. Мне кажется, Volkswagen просто немножечко в сторону эволюции направляет. Будущее за транспортом, где за рулем не будет находиться человек, человек будет только программировать автомобиль, прописывать ему сценарий для поведения на дорогах",- заключил эксперт.