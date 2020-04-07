Электромобиль Volkswagen оснастят навигатором с дополненной реальностью

Серийный электромобиль ID.3 призван стать одной из самых технологичных машин в линейке марки Volkswagen. Это связано с тем, что электромобиль оборудовали опциональной навигационной системой с функцией дополненной реальности для оповещения водителя.

"Благодаря новой функции дисплей сможет "создавать" на дороге перед автомобилем объемные стрелки, которые будут указывать водителю направление движения, а также наглядно сообщат о прибытии в пункт назначения", — сообщает немецкий производитель.

Дополненная реальность также будет использоваться для информирования водителя о режимах работы электронных помощников водителя, чтобы человеку за рулем не приходилось отвлекаться на приборы, а он смог получить всю необходимую информацию с дороги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, смогут ли электромобили заменить традиционные машины.