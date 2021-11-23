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В российских школах могут ввести практические тренировки при нападении с оружием

Общество

Практические тренировки для учителей и учеников на случай вооружённых  нападений на школы могут ввести в России.

В российских школах могут ввести практические тренировки при нападении с оружием

Как сообщает ЕАН, такую рекомендацию выпустила правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Как написано в документе, все должны знать алгоритм действий.

В нём указано, что участились случаи преступлений в образовательных организациях.

Комиссия рекомендует в городах с населением более 100 тысяч человек создать учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодёжи.

Также новости о стрельбе в школах и другие примеры аморального поведения детей должны перестать показывать по телевизору. Законы об этом разработают Минцифры РФ и Роскомнадзор.

До этого были опубликованы рекомендации на случай вооружённого нападения на учебные заведения. Их разработало Министерство образования. В случае если слышны выстрелы или появился вооружённый человек, нужно спрятаться в закрытом помещении, забаррикадироваться, лечь на пол и позвонить по номеру "112". При появлении правоохранительных органов нужно держать руки на виду и не делать резких движений.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Владимир Путин наградил орденом Мужества сотрудника полиции Константина Калинина, который вовремя прибыл на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и обезвредил стрелка. Стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября. Ее устроил студент юридического факультета Тимур Бекмансуров. Шесть человек скончались, еще 43 получили серьёзные травмы.

Как потом рассказал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, предполагаемый убийца студентов в Перми Тимур Бекмансуров признал вину.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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